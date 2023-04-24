Український наставник Аль-Айна Сергій Ребров на тижні заявив, що уже встиг визначитись із власним майбутнім, щоправда чіткості так ніхто і не отримав. Тим часом президент УАФ Андрій Павелко, анонсуючи матч проти збірної Німеччини, який відбудеться 12 червня, пообіцяв, що на той момент у першої команди країни уже буде новий наставник.

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