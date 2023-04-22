– Багато кажуть про те, що ви вже комунікуєте з президентом УАФ Андрієм Павелком. Наскільки це правда? Чи про це зараз некоректно говорити взагалі?

– Тренер може підписувати контракт за півроку, але ніхто не має права озвучувати його умови. Я можу спілкуватися з ким завгодно. Я не можу вам це розповідати, це моє особисте життя і мої особисті контакти. І я ще раз прошу всіх людей в Україні поважати мене, я сам розберуся, з ким мені спілкуватися.

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У мене ігри впродовж двох місяців, через три дні на четвертий, і зараз я маю концентруватися на своїй команді, якій я потрібен, і яка потрібна мені. А не повинен спростовувати чи підтверджувати чутки журналістів, які просто намагаються на чиїхось іменах (моєму, Маркевича чи Леоненка), зробити своє ім’я, показати свою значущість. Якщо люди працюють, то зосередьтеся на своїй роботі, а не кожен день телефонуйте і кричіть про якісь дурниці, що Ребров підписав контракт на 10 років.

Я не розумію, як можна було таку нісенітницю написати, звідки ця інформація взялася? Ті люди, які називають себе інсайдерами, нехай скажуть, звідки взяли інформацію. Якщо вони поважають мене. Якщо вони кидають такі дурниці, такі тези уболівальникам, то нехай кажуть, звідки в них інформація. А не кричать просто: "Я інсайдер. Дивіться, у мене інсайд. Я найкрутіший". Так ви скажіть, звідки ви взяли цю інформацію, і тоді ми її перевіримо і скажемо, чи ви несете нісенітницю, чи кажете правду. Кожен має відповідати за свої слова.

– Ви для себе прийняли рішення, що буде далі, після завершення контракту з Аль-Айном?

– Я своє рішення ухвалив, – сказав Ребров в інтерв'ю Telegram-каналу "Бомбардир".

Нагадаємо, чинний контракт 48-річного фахівця з Аль-Айном добігає кінця 30 червня 2023 року.

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