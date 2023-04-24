Алиев разнес военкомат, Ребров определился со сборной, "украинский Иисус" походил по воде
24 апреля 20:24 - Читати українською
"Футбол 24" традиционно промониторил дела украинцев за рубежом.
Украинский наставник Аль-Айна Сергей Ребров на неделе заявил, что уже успел определиться со своим будущим, правда ясности так никто и не получил. Между тем президент УАФ Андрей Павелко, анонсируя матч против сборной Германии, который состоится 12 июня, пообещал, что на тот момент у первой команды страны уже будет новый наставник.
Дебютный гол Чигринского в 2023-м, очередной ассист Ярмоленко, феерия украинцев за океаном и не только в очередном выпуске YouTube-каналу "Футбол 24".
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