Украинский наставник Аль-Айна Сергей Ребров на неделе заявил, что уже успел определиться со своим будущим, правда ясности так никто и не получил. Между тем президент УАФ Андрей Павелко, анонсируя матч против сборной Германии, который состоится 12 июня, пообещал, что на тот момент у первой команды страны уже будет новый наставник.

Дебютный гол Чигринского в 2023-м, очередной ассист Ярмоленко, феерия украинцев за океаном и не только в очередном выпуске YouTube-каналу "Футбол 24".

"Я свое решение принял": Ребров уничтожил горе-инсайдеров за слухи о дальнейшей карьере