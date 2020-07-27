Алієв різко пояснив, чому не вболіватиме за Динамо Луческу

"Я не можу зрозуміти Ігоря Суркіса. Чому, для чого і як? Має бути повага до вболівальників. Всі пам'ятають баталії між клубами, коли ще грали я, Мілевський, Шовковський, Гусєв. Для нас завжди стояло перше місце, друге місце для нас – вбивство.

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Прекрасно пам'ятаю висловлювання Луческу про Динамо, а президент бере і запрошує його. Складається враження, що Суркіс запросив румунського фахівця від безвиході. Я не дивився матчі Динамо, тільки з Шахтарем, а зараз взагалі не буду дивитися. Кажу це конкретно. Я не розумію, мені шкода вболівальників", – поділився Алієв у програмі Профутбол.

Нагадаємо, Динамо оголосило про призначення Мірчі Луческу на посаду головного тренера 23 липня. Ця подія стала інформаційною бомбою, адже румунський фахівець 12 років очолював донецький Шахтар.

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