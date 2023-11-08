"Всім привіт. Зараз тут побачив в Інтернеті про цих двох ідіоток, які говорять про пацанів-азовців, що вони розмовляють російською мовою. Послухай, на передовій дуже багато наших пацанів розмовляють російською мовою. А ти, Фаріон чи Фараон, чи хто ти там – ти не кукурікай, зрозуміло?

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Ти зараз можеш сидіти собі спокійно та розмовляти, а там гинуть наші пацани. Яке ти взагалі маєш право говорити на пацанів, які захищають твою дупу і захищають нашу країну від російської нечисті? Розумієш чи ні? Як ще у вас язик повертається, ви, патріотки? Сидіть і мовчіть. Щось ви 24 числа нічого не кукурікали. Тож замисліться. Слава Україні! Слава ЗСУ!", – заявив Алієв у своєму Instagram.

Нагадаємо, що скандал розгорівся через нещодавнє інтерв'ю Ірини Фаріон, яка різко висловилась на адресу воїнів ЗСУ, які розмовляють українською мовою.

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