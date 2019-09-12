Алієв попросив вибачення у поліцейських за свою ганебну поведінку

Екс-гравець київського Динамо Олександр Алієв усвідомив свою провину перед поліцейськими і опублікував про це пост у соціальній мережі Фейсбук.

"Друзі! Ви напевно вже бачили відео, де показаний мій конфлікт з поліцією. Я так і не зрозумів, за що мене зупинили, але це не виправдовує мою поведінку. Я поводився неналежно. Прошу вибачення у співробітників поліції. Вибачте мене будь ласка. Я був неправий", – написав Алієв на своїй сторінці у Фейсбук.

"Я покажу тобі, що далі", – Алієв брутально наїхав на поліцейських

Нагадаємо, співробітник поліції зупинив авто футболіста і попросив водія автомобіля надати документи, на що екс-гравець Динамо разом зі своїм товаришем відреагували досить жорстко, не підбирали слів у суперечці та погрожували працівникам київської поліції.