Алиев извинился перед полицейскими за свое позорное поведение

Экс-игрок киевского Динамо Александр Алиев осознал свою вину перед полицейскими и опубликовал об этом пост в социальной сети Фейсбук.

"Друзья! Вы наверняка уже видели видео, где показан мой конфликт с полицией. Я так и не понял, за что меня остановили, но это не оправдывает мое поведение. Я вел себя неподобающе. Приношу свои извинения сотрудникам полиции. Простите меня пожалуйста. Я был не прав", – написал Алиев на своей странице в Фейсбук.

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Напомним, сотрудник полиции остановил автомобиль футболиста и попросил водителя предоставить документы, на что экс-игрок Динамо вместе со своим товарищем отреагировали достаточно жестко, не подбирали слов в споре и угрожали работникам киевской полиции.