Алієв: Після 0:3 в Лондоні діватися нікуди – Динамо захоче завершити турнір на мажорній ноті і перемогти

Колишній півзахисник Динамо Олександр Алієв поділився очікуваннями перед повторним матчем киян проти Челсі в 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Матч, звичайно, буде дуже цікавий. Думаю, що прийде увесь стадіон підтримати Динамо. Ну, і Челсі – хороша команда.

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Перший матч показав, що англійці набагато сильніше за наших хлопців, але думаю, що вболівальники будуть підганяти динамівців. І при такій підтримці Динамо має показати хороший футбол.

Їм після 0:3 в Лондоні діватися нікуди – вони захочуть завершити турнір на мажорній ноті і перемогти. Думаю, обидві команди заб'ють, і Динамо переможе", – сказав Алієв в ефірі FootballHub.

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Нагадаємо, що перший матч в Лондоні завершився впевненою перемогою господарів 3:0. Матч-відповідь відбудеться в завтра, 14 березня, і розпочнеться о 19:55.