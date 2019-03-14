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Алиев: После 0:3 в Лондоне деваться некуда – Динамо захочет завершить турнир на мажорной ноте и победить

06:30 53 Читати українською
Алиев: После 0:3 в Лондоне деваться некуда – Динамо захочет завершить турнир на мажорной ноте и победить
Александр Алиев / фото из соцсетей

Бывший полузащитник Динамо Александр Алиев поделился ожиданиями перед ответным матчем киевлян против Челси в 1/8 финала Лиги Европы.

 

"Матч, конечно, будет очень интересен. Думаю, что придет весь стадион поддержать Динамо. Ну, и Челси – хорошая команда.

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Первый матч показал, что англичане гораздо сильнее наших ребят, но думаю, что болельщики будут подгонять динамовцев. И при такой поддержке Динамо должно показать хороший футбол.

Им после 0:3 в Лондоне деваться некуда – они захотят завершить турнир на мажорной ноте и победить. Думаю, обе команды забьют, и Динамо победит", – сказал Алиев в эфире FootballHub.

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Напомним, что первый матч в Лондоне завершился уверенной победой хозяев 3:0. Ответный матч состоится в завтра, 14 марта, и начнется в 19:55.

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Динамо Киев Динамо Киев Лига Европы Динамо Киев - Челси Александр Алиев Александр Алиев
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