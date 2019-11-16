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Алієв назвав найкращих форвардів київського Динамо

15:10 719 Читать на русском
Алієв назвав найкращих форвардів київського Динамо
Олександр Алієв / Фото з соцмереж

Півзахисник київського Динамо пригадав своїх колишніх партнерів по команді і виділив серед них найкращих.

"Вважаю, що після Мілевського в Динамо не було форвардів такого рівня. Думаю, про це багато говорили і писали. Я пам'ятаю ту зв'язку Бангура – Мілевський – це була одна з найкращих зв'язок.

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Були ще Шева, Ребруха, Валік Белькевич, Макс Шацьких. Але з тих, з ким доводилося грати найкращі – це Тьома і Бангура", – заявив Алієв у коментарі SportArenaTV.

Нагадаємо, Мілевський сьогодні захищає кольори брестського Динамо, а Бангура напередодні поповнив склад французького аматорського клубу з міста Мюлуз.

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Теги
Ісмаель Бангура Ісмаель Бангура Артем Мілевський Артем Мілевський Олександр Алієв Олександр Алієв Динамо Динамо Відеоновини
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