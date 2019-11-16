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Алиев назвал лучших форвардов киевского Динамо

15:14 195 Читати українською
Алиев назвал лучших форвардов киевского Динамо
Александр Алиев / Фото из соцсетей

Полузащитник киевского Динамо вспомнил своих бывших партнеров по команде и выделил среди них лучших.

"Считаю, что после Милевского в Динамо не было форвардов такого уровня. Думаю, об этом много говорили и писали. Я помню ту связи Бангура – Милевский – это была одна из лучших связок.

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Были еще Шева, Ребруха, Валик Белькевич, Макс Шацких. Но из тех, с кем приходилось играть лучшие – это Тёма и Бангура", – заявил Алиев в комментарии SportArenaTV.

Напомним, Милевский сегодня защищает цвета брестского Динамо, а Бангура накануне пополнил состав французского любительского клуба из города Мюлуз.

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