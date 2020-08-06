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Алексіс Санчес офіційно став повноцінним гравцем Інтера

12:27 -
Алексіс Санчес офіційно став повноцінним гравцем Інтера
Алексіс Санчес / Сайт Інтера

Інтер домовився з Манчестер Юнайтед про перехід форварда Алексіса Санчеса.

Віце-чемпіони Італії на своєму офіційному сайті оголосили про трансфер чилійця. Особистий контракт Санчеса розрахований до 30 червня 2023 року.

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Інтер забрав нападника з Манчестер Юнайтед безкоштовно. Сезон 2019/20 Санчес проводив у оренді за "нерадзуррі" – 30 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та віддав 10 результативних передач. Раніше преса писала, що 31-річний форвард зароблятиме 7 млн у євровалюті за сезон.

Нагадаємо, Алексіс встиг пограти в таких клубах, як Кобрелоа, Коло Коло, Удінезе, Барселона, Арсенал. Взимку 2018-го "каноніри" обміняли чилійця в Манчестер Юнайтед на Генріха Мхітаряна.

Інтер вийшов у 1/4 фіналу ЛЄ, здолавши Хетафе: перемога на класі, історичний гол Лукаку та шанс на тріумф у турнірі

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