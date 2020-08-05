Інтер вийшов у чвертьфінал Ліги Європи, перегравши Хетафе на класі – Лукаку забив рекордний гол

Хетафе дав бій Інтеру в матчі 1/8 фіналу Ліги Європи, однак перевага "нерадзуррі" в індивідуальному класі призвела до поразки мадридців та вильоту з турніру.

Для Інтера та Хетафе матч 1/8 фіналу на Фелтінс Арені був першим і єдиним. Переможець одразу ж проходив у чвертьфінал, тож обидві команди виставили максимально сильні склади. Несподівано для всіх, краще розпочали мадридці – до 20-ї хвилини вони не випускали міланців за межі центрального кола й провели шість ударів по воротах, в той час як у "нерадзуррі" не було жодного. Щоправда, лише один постріл став по-справжньому гольовим – це Мата на 2-й хвилині пробивав головою з близької дистанції, змусивши Хандановіча відверто рятувати. Всі інші спроби приходились або в захисників, або виявились занадто неточними.

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Теплова карта Інтера в перші 15 хвилин

Інтер почав прокидатись лише в другій половині тайму. Перший дзвіночок пролунав на 25-й хвилині, коли Лаутаро Мартінес скористався помилкою суперника, прорвався правим флангом і потужно вистрілив у дальній нижній кут – Соріа парирував! Другий сигнал прилетів на 28-й хвилині, коли Гальярдіні ударом у падінні замикав подачу на ліву стійку – і знову Соріа впорався.

Третьої помилки італійці не вибачили: на 33-й хвилині Лукаку отримав закидання від Бастоні з власної половини поля, увірвався в штрафний, відтер Ечейту від м'яча й пробив у дальній кут – 1:0! Ромелу відзначився у рекордному восьмому матчі Ліги Європи поспіль. Востаннє в цьому турнірі настільки ж часто забивав тільки Алан Ширер (в КУЄФА в 2005 році).

В останній третині першого тайму Інтер віддав ініціативу Хетафе, однак вже не допускав моментів біля власних воріт. У підопічних Пепе Бордаласа нічого не виходило, але й команда Антоніо Конте їм особливо не загрожувала – "нерадзуррі" було достатньо загального контролю над переміщеннями суперника. Зрештою, на перерву футболісти пішли за мінімальної переваги міланців.

На старті другого тайму Інтер одразу ж захопив ініціативу, ледь не подвоївши свою перевагу. Так, на 48-й хвилині міг забивати Барелла, який відклеївся від Арамбаррі й пробив метрів з 22-х у лівий кут – м'яч пролетів з рикошетом поруч зі стійкою. Далі пішла подача з кутового на правий край штрафного, звідки боковими ножицями стріляв Д'Амброзіо – Соріа парирував на Годіна, а його удар з гострого кута в останню мить накрив Мата! Надалі "нерадзуррі" збавили оберти, переставши загострювати, однак Хетафе все одно сидів у глухій обороні без шансів на якусь гостроту.

Пепе Бордалас на 56-й хвилині зняв з гри Максімовіча, випустивши Анхеля, а потім додав до нього Моліно й Хасона. Мадридці одразу ж зарухались, а в другій третині тайму навіть почали створювати хороші моменти: так, на 64-й хвилині Анхель пробивав з дистанції повз ворота, а на 67-й Мата замикав подачу Ньйома з правого флангу – м'яч летів під поперечину, однак Хандановіч врятував Інтер! Ще за хвилину головою пробивав Ечейта, але це вже було зовсім негостро.

Непогано на 72-й метрів з двадцяти стріляв Тімор – "круглий" повільно пролетів повз праву стійку, однак за секунду до удару Годін в боротьбі з Моліною зіграв рукою у власному карному майданчику. Ентоні Тейлор переглянув повтор і призначив пенальті, Моліна пішов пробивати – і вистрілив повз лівий кут!

Інтер зрозумів натяк, повернувши ініціативу під контроль і ледь не забивши другий гол на 78-й хвилині – це Барелла увірвався на правий край штрафного й викотив пас на 11 метрів під удар Лукаку, однак Ромелу пробив занадто кволо й неточно!

Антоніо Конте на 82-й вирішив додати до своєї атаки Еріксена, а через хвилину його заміна спрацювала: Крістіан розігнав контратаку й віддав пас на правий край штрафного, а звідти пішов простріл, який кволо вибили на данця – Еріксен одразу ж розстріляв ворота. 2:0. На 89-й Санчес міг і добити Хетафе, однак чилієць запоров вихід віч-на-віч. Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу "нерадзуррі".

Таким чином, Інтер вийшов у чвертьфінал Ліги Європи, в якому зустрінеться з переможцем пари Байєр – Рейнджерс.

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