Рекордний гол Лукаку у відеоогляді матчу Ліги Європи Інтер – Хетафе

Інтер здолав Хетафе в 1/8 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу Інтер – Хетафе на "Футбол 24".

Інтер дещо мляво розпочав звітний поєдинок, але поступово забрав контроль над грою і впевнено довів матч до перемоги, забивши по голу в кожному із таймів. Відзначалися Ромелу Лукаку та Крістіан Еріксен.

Інтер вийшов у 1/4 фіналу ЛЄ, здолавши Хетафе: перемога на класі, історичний гол Лукаку та шанс на тріумф у турнірі

До слова, бельгійський форвард побив рекорд Ліги Європи (враховуючи і Кубок УЄФА) Алана Ширера від 2005 року, забивши у восьмому матчі поспіль (три поєдинки за Інтер та п'ять за Евертон у сезоні 2014/15).