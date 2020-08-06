Рекордний гол Лукаку у відеоогляді матчу Ліги Європи Інтер – Хетафе

Ліга Європи — 10:07 114
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Шахтар – Вольфсбург: InStat визначив найкращого гравця матчу Ліги Європи
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Маліновський, Роналду і Златан змусили Серію А знову сяяти – найголовніше про минулий сезон кальчоІталія — 09:15 1211
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Мораєс присвятив свій дубль у ворота Вольфсбурга дідусю, який помер від коронавірусуЛіга Європи — 08:27 2970
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Шахтар наздогнав Динамо за кількістю розгромних перемог у плей-офф єврокубківЛіга Європи — 07:30 3978
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Шахтар – Вольфсбург: Коноплянка і Соломон як символ, кращий за Неймара, українці пишуть історію, привид півфіналу ЛЄЛіга Європи — 04:00 23001