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Рекордний гол Лукаку у відеоогляді матчу Ліги Європи Інтер – Хетафе

08:52 - Читать на русском
Рекордний гол Лукаку у відеоогляді матчу Ліги Європи Інтер – Хетафе
Ромелу Лукаку / Getty images

 Інтер здолав Хетафе в 1/8 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу Інтер – Хетафе на "Футбол 24".

33’ Ромелу Лукаку
83’ Крістіан Еріксен
 
33’ Ромелу Лукаку
83’ Крістіан Еріксен

Інтер дещо мляво розпочав звітний поєдинок, але поступово забрав контроль над грою і впевнено довів матч до перемоги, забивши по голу в кожному із таймів. Відзначалися Ромелу Лукаку та Крістіан Еріксен.

Інтер вийшов у 1/4 фіналу ЛЄ, здолавши Хетафе: перемога на класі, історичний гол Лукаку та шанс на тріумф у турнірі

До слова, бельгійський форвард побив рекорд Ліги Європи (враховуючи і Кубок УЄФА) Алана Ширера від 2005 року, забивши у восьмому матчі поспіль (три поєдинки за Інтер та п'ять за Евертон у сезоні 2014/15).

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Теги
Інтер Інтер Ліга Європи Інтер - Хетафе Відеоновини Ромелу Ромелу Лукаку Хетафе Хетафе
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