Александер-Арнольд встановив новий рекорд АПЛ для захисників

Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд в нинішньому сезоні чемпіонату Англії демонструє вражаючі атакувальні показники.

Александер-Арнольд допоміг Ліверпулю в матчі 38-го туру АПЛ обіграти Вулверхемптон. 20-річний гравець відзначився асистом на Садьйо Мане під час другого гола "червоних".

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В нинішньому сезоні в активі Александер-Арнольда 12 результативних передач в рамках чемпіонату Англії. Це рекордне досягнення для захисників за всю історію АПЛ.

Нагадаємо, Ліверпуль набрав неймовірні 97 очок, але став лише другим, програвши Манчестер Сіті всього один пункт.

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