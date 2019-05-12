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Александер-Арнольд встановив новий рекорд АПЛ для захисників

12 травня 19:20 1101 Читать на русском
Александер-Арнольд встановив новий рекорд АПЛ для захисників
Трент Александер-Арнольд / фото із соцмереж

Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд в нинішньому сезоні чемпіонату Англії демонструє вражаючі атакувальні показники.

17’ Садьйо Мане
81’ Садьйо Мане
 
17’ Садьйо Мане
81’ Садьйо Мане

Александер-Арнольд допоміг Ліверпулю в матчі 38-го туру АПЛ обіграти Вулверхемптон. 20-річний гравець відзначився асистом на Садьйо Мане під час другого гола "червоних".

Ліверпуль завдяки дублю Мане переграв Вулверхемптон і закінчив сезон в АПЛ другим із фантастичною кількістю очок

В нинішньому сезоні в активі Александер-Арнольда 12 результативних передач в рамках чемпіонату Англії. Це рекордне досягнення для захисників за всю історію АПЛ.

Нагадаємо, Ліверпуль набрав неймовірні 97 очок, але став лише другим, програвши Манчестер Сіті всього один пункт.

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Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль АПЛ Ліверпуль - Вулверхемптон Трент Александер-Арнольд Трент Александер-Арнольд
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