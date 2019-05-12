Александер-Арнольд установил новый рекорд АПЛ для защитников

Защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд в нынешнем сезоне чемпионата Англии демонстрирует впечатляющие атакующие показатели.

Александер-Арнольд помог Ливерпулю в матче 38-го тура АПЛ обыграть Вулверхэмптон. 20-летний игрок отметился ассистом на Садио Мане во время второго гола "красных".

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В нынешнем сезоне в активе Александер-Арнольда 12 результативных передач в рамках чемпионата Англии. Это рекордное достижение для защитников за всю историю АПЛ.

Напомним, Ливерпуль набрал невероятные 97 очков, но стал лишь вторым, проиграв Манчестер Сити всего один пункт.

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