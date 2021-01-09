Головний тренер "шпор" Жозе Моурінью включив Едера Мілітао у список пріоритетних зимових трансферів, повідомляє Mundo Deportivo.

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У Тоттенхема є проблеми в обороні, а тому захисник Мадрида може допомогти укріпити захист. Моурінью хоче підписати 22-річного бразильця вже в січні. Портал Transfermarkt оцінює його у 30 млн євро.

Нагадаємо, Мілітао перебрався на Сантьяго Бернабеу з Порту влітку 2019-го. "Галактікос" заплатили за бразильця 50 мільйонів, але він провалився у Реалі. В поточному сезоні в його активі лише три поєдинки (2 в Ла Лізі та 1 в ЛЧ).

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