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Альберто Морено близок к переходу в Вильярреал

17:40 23 Читати українською
Альберто Морено близок к переходу в Вильярреал
Альберто Морено / Reuters

Левый защитник Ливерпуля Альберто Морено вернется в родной чемпионат.

В ближайшее время испанец подпишет контракт с Вильярреалом, сообщает Marca.

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"Желтая субмарина" получит игрока бесплатно, поскольку его соглашение с Ливерпулем заканчивается 30 июня. Морено сыграл за "красных" всего два матча в английской Премьер-лиге 2018/19. У 26-летнего латераля было несколько вариантов из Ла Лиги, но он решил остановиться именно на Вильярреале.

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Напомним, Морено в 2014 году переехал в Англию из другой команды испанского чемпионата – Севильи.

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Теги
Испания Трансферы Альберто Морено Альберто Морено Ливерпуль Ливерпуль Вильярреал Вильярреал
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