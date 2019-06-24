Ван Дейк пояснив, чому нинішній склад Ліверпуля здатен на нові подвиги

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк висловив думку, що команда продовжить розвиватися в наступних сезонах.

"Думаю, майбутнє виглядає досить яскравим. У нас фантастична команда з гравцями, які хочуть розвиватися і віддавати себе заради партнерів і клубу. У нас дуже якісний склад. Іноді навіть не усвідомлюєш, наскільки сильні футболісти грають в Ліверпулі. Тому майбутнє прекрасне.

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Що стосується мене, мені вдалося продемонструвати стабільність. Я прекрасно себе почував в минулому сезоні, і цьому посприяли мої партнери по команді. Кожен з них проявив себе з найкращого боку", – цитує ван Дейка прес-служба Ліверпуля.

Нагадаємо, в минулому сезоні Ліверпуль став переможцем Ліги чемпіонів, а також набрав рекордні для себе 97 очок в англійській Прем'єр-лізі, але фінішував другим.

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