Альбасете зробив Зозулі "амбітну" пропозицію

Іспанський Альбасете рішуче налаштований зберегти українського форварда Романа Зозулю у своєму складі.

Віце-президент клубу Віктор Варела Руїс у коментарі 5maseldescuento.es розповів про спроби Альбасете продовжити контракт із Романом Зозулею.

Зозуля хоче залишитись в Іспанії – нападник має пропозиції з Туреччини, Японії та України

"Я не буду оцінювати ситуацію будь-якого гравця. Це вияв поваги до сторін. Ми зробили дуже амбітну пропозицію Зозулі. Однак Альбасете не буде встановлювати жодних часових рамок для відповіді його представників. Це не в стилі нашого керівництва", – сказав Руїс.

Нагадаємо, у сезоні 2018/19 форвард забив 11 голів та віддав 2 асисти у 37 матчах за Альбасете. Команда Зозулі поступилася Мальорці у півфіналі плей-офф за вихід в еліту іспанського футболу.

"Мій пастор і йоб**й провідник": фани Альбасете прощаються з Зозулею, стадіон йому співає, а новий клуб дає великі гроші