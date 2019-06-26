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Альбасете зробив Зозулі "амбітну" пропозицію

10:33 945 Читать на русском
Альбасете зробив Зозулі "амбітну" пропозицію
Роман Зозуля / фото із соцмереж

Іспанський Альбасете рішуче налаштований зберегти українського форварда Романа Зозулю у своєму складі.

Віце-президент клубу Віктор Варела Руїс у коментарі 5maseldescuento.es розповів про спроби Альбасете продовжити контракт із Романом Зозулею.

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"Я не буду оцінювати ситуацію будь-якого гравця. Це вияв поваги до сторін. Ми зробили дуже амбітну пропозицію Зозулі. Однак Альбасете не буде встановлювати жодних часових рамок для відповіді його представників. Це не в стилі нашого керівництва", – сказав Руїс.

Нагадаємо, у сезоні 2018/19 форвард забив 11 голів та віддав 2 асисти у 37 матчах за Альбасете. Команда Зозулі поступилася Мальорці у півфіналі плей-офф за вихід в еліту іспанського футболу.

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