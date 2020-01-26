Із задоволенням прийняли б Зозулю в СК Дніпро-1, – Михайленко

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко зізнався, що він був би радий приходу в команду форварда Романа Зозулі.

"Було б чудово, якби Роман прийшов до нас. Із задоволенням прийняли б його. З ним є контакт, є зв'язок. Але поки у нього є сили, поки він потрібен в Іспанії, Зозуля, напевно, буде залишатися там", – сказав Михайленко офіційному Youtube-каналу СК Дніпро-1.

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Зазначимо, що контракт Зозулі з Альбасете розрахований до червня 2021 року. В поточному сезоні український форвард зіграв 22 матчі в Сегунді, у яких забив 3 голи. Наразі Альбасете посідає 15 місце в турнірній таблиці другого за рангом дивізіону чемпіонату Іспанії.

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