В рамках программы дня в 12 туре Ла Лиги 2023/24 запланировано несколько матчей. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2023/24, 12-й тур

Алавес – Альмерия – 1:0

Голы: Седлар, 79

Нереализованный пенальти: Хаджи, 45+1 (Алавес)

Валенсия – Гранада – начало в 17:15

Вильяреал – Атлетик – начало в 19:30

Алавес открывал программу дня в Испании, принимая в родных стенах Альмерию. Баски держались всего в двух очках от зоны вылета, поэтому ничья их не устраивала. В первом тайме они выдали чрезвычайно мощный футбол, выиграв по ударам со счетом 10:2 и заработав пенальти – впрочем, реализовать его не удалось.

После перерыва андалусийцы выровняли ход встречи, однако именно при таком рисунке игры они пропустили гол от Седлара. Он и решил судьбу противостояния. Алавес празднует минимальную победу и поднимается сразу на три позиции вверх, а вот Альмерия до сих пор остается без побед.

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