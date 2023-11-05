Барселона у матчі 12-го туру Ла Ліги 2023/24 продемонструвала le;t слабкий футбол, але гол Рональда Араухо допоміг виграти у Реал Сосьєдада. Звіт читайте на "Футбол 24".

"Футбол 24" разом з партнером HLIBNY DAR розповідає про генеральну репетицію Барселони перед матчем Ліги чемпіонів УЄФА проти Шахтаря.

Каталонці після поразки в Ель Класіко потребували реабілітації. Перемагати треба було не тільки через вражене его, а й через ситуацію в турнірній таблиці – Жирона вже відірвалася на шість очок, а Реал може зробити це завтра. При цьому "блаугранас" мали грамотно розподілити сили, адже вже у вівторок команда зустрінеться з Шахтарем на виїзді.

Добиватись виконання цих завдань необхідно було у матчі проти дуже сильного суперника. Реал Сосьєдаду вистачало навіть нічиєї, аби повернутись в зону ЛЧ – і баски грали в рідних стінах. Зате у Барселони майже всі футболісти повернулись із лазарету. Недоступними залишаються тільки Де Йонг і Серджі Роберто, а Рафінью притримали в запасі.

Зарядись енергією футболу, переглядаючи довгоочікувані матчі Ліги чемпіонів разом із HLIBNY DAR. Напої бренду виготовлені на воді з артезіанської свердловини та з високоякісних спиртів класу “Люкс”. Адже HLIBNY DAR – вибір тих, хто цінує не тільки якісний футбол, але й преміальний смак.

Початок зустрічі ледь не завершився катастрофою для Барселони. Вже на 26-й секунді розмашиста атака господарів завершилась ударом Берренечеа з лівого кута штрафного – Андер цілив під ближню стійку, однак тер Штеген парирував! Ще через півтори хвилини Кунде віддав невдалий пас назад, а Оярсабаль перехопив м'яч і пробив повз тер Штегена. Трохи неточно!

Третя хвилина подарувала Сосьєдаду третій момент – це Меріно замкнув подачу з кутового, спрямувавши сферу в дальній кут. "Круглий" пролетів поруч з каркасом. На 16-й же "чурі-урдін" могли забивати внаслідок прострілу Барренечеа й замикання Кубо. Такефуса стріляв з гострого кута, змусивши тер Штегена рятувати вдруге.

Підопічні Іманола Альгуасіла відверто домінували, нічого не дозволяючи супернику. В наступні півгодини гра стала рівнішою, а моменти зникли – винятком став тільки епізод на 32-й хвилині, коли Муньйос підхопив відскок з кутового й пройшов двох захисників. Його простріл перехоплював тер Штеген, однак він не втримав м'яч у руках. У подальшій метушні Барса відбилася.

А що ж каталонці? А нічого. Команда Хаві в кращому випадку вирівнювала хід гри, але контроль залишався за Сосьєдадом. В актив Барси можна занести хіба що епізод на 19-й хвилині, коли Субельдія послизнувся й дав Гаві увійти до штрафного. Хавбек міг пробивати правого краю, однак замість цього він виконав поперечну передачу – її накрив Ле Норман.

У підсумку, перший тайм Барселона завершила з трьома ударами, сумарна гострота яких потягнула на мізерні 0,11 очікуваних голів. Підопічні Хаві програли Сосьєдаду навіть за володінням м'яча. "Блаугранас" необхідні були якісь перестановки.

Втім, Хаві вирішив дати шанс основним футболістам. Вони свою довіру не виправдали, тож в середині другого тайму ентренадор каталонців оновив всю лінію атаки. Замість Лєвандовскі, Ферміна, Лопеса й Канселу на полі з'явились Торрес, Педрі, Ямал і Рафінья Цей хід нічим не допоміг – Барселона до 80-х хвилин могла похизуватись тільки штрафним ударом у виконанні Рафіньї. Бразилець пробив над поперечкою.

За 40 хвилин по перерві "блаугранас" провели всього три удари сумарною гостротою в 0,17 xG, жодного разу не влучивши у площину. На щастя для гостей, Сосьєдад теж збавив у гостроті.У активі басків за цей період було лишень два з половиною моменти.

Так, на 55-й хвилині Кубо увірвався в штрафний, зібрав на собі кількох суперників і покотив на лінію. на 55-й і 71-й з лінії штрафного пробивали Мендес і Берренечеа, однак вийшло занадто слабко для тер Штегена. На 56-й же Кубо відгукнувся на закидання з глибини, вистріливши з правого кута воротарського – японець у площину не влучив, а лайнсмен помітив офсайд.

Лишень в ендшпілі зустрічі Барса перехопила ініціативу. Каталонці почали навалу й почали створювати моменти. На 90-й хвилині Араухо дали потужно пробити з правого кута штрафного (Реміро парирував перед собою), на 1-й компенсованій Педрі вийшов віч-на-віч і пробив у голкіпера, а замикання кутового на 2-й від Араухо накрили захисники (плюс, був фол у атаці).

Сосьєдад захитався і, зрештою, був нокаутований на 3-й компенсованій. А відзначився Араухо – Рональд пішов на замикання з глибини, уникнув офсайд й головою прошив Реміро. М'яч пройшов поміж ніг голкіперу. Цей гол вирішив долю протистояння – Барселона святкує мінімальну перемогу!

Довбик і Циганков розірвали учасника Суперкубка Іспанії – Артем оформив 1+2, Віктор забив переможний ціною у лідерство