Захисник Баварії, який проводить останній сезон у Мюнхені, прагне неабияк збагатитися в новому клубі.

Як відомо, 28-річний австрієць вирішив покинути Баварію, в системі якої перебуває з 2008-го. Основними претендентами на Алабу називають Реал, Барселону і ПСЖ.

Алаба офіційно оголосив про відхід з Баварії

Нещодавно Девід зустрівся з керівництвом парижан, а зараз стали відомі умови, які висунув футболіст потенційним претендентам на нього. По-перше, Алаба хоче заробляти неймовірну для нинішніх реалій суму (450 тисяч євро на тиждень, тобто 22 млн в рік). По-друге, австрієць погодиться виключно на 5-річний контракт.

І, нарешті третє. Гравець поки ще Баварії вимагає гарантій гри в півзахисті, адже саме там він почувається найкомфортніше, повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на ESPN.

Зауважимо, у футболці мюнхенців Алаба 9 разів став чемпіоном Німеччини та двічі переміг у ЛЧ.

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