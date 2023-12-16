Аль-Іттіхад не зміг пробитися до півфіналу клубного чеміонату світу, програвши Аль-Ахлі (1:3). Дивіться відео голів і огляд матчу на сайті Футбол 24.

Аль-Ахлі Каїр – Аль-Іттіхад – 3:1

Голи: Маалул, 21 (пен.), Ель Шахат, 59, Ашур, 62 – Бензема, 90+2

Нереалізований пенальті: Бензема, 45 (А-І)

Вилучення: Модест, 90 (А-А)

Клубний ЧС: Ман Сіті отримав суперника у півфіналі, Аль-Іттіхад ганебно вилетів з незабитим пенальті Бензема

Перша половина зустрічі проходила у рівній боротьбі. Команди пробили по 11-метровому у ворота одна одної – Алі Маалул з 11 метрів пробив чітко, а Карім Бензема свою дуель Мохамеду Ель-Шенаві програв. З мінімальною перевагою Аль-Ахлі перший тайм і дограли.

Вже у дебюті другої половини зустрічі Аль-Ахлі шокував місцеву публіку, двічі вразивши ворота Аль-Іттіхада. Голами відзначились Ель Шахат і Ашур. Бензема відквитав один м'яч на 90+2 хвилині, але цього виявилось замало. Аль-Ахлі крокує у півфінал, де зустрінеться з Флуміненсе.