Аль-Иттихад не смог пробиться в полуфинал клубного чемпионата мира, проиграв Аль-Ахли (1:3). Смотрите видео голов и обзор матча на сайте Футбол 24.

Аль-Ахли Каир – Аль-Иттихад – 3:1

Голы: Маалул, 21 (пен.), Эль Шахат, 59, Ашур, 62 – Бензема, 90+2

Нереализованный пенальти: Бензема, 45 (А-И)

Удаление: Модест, 90 (А-А)

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Первая половина встречи проходила в равной борьбе. Команды пробили по 11-метровому в ворота друг друга – Али Маалул с 11 метров пробил четко, а Карим Бензема свою дуэль Мохаммеду Эль-Шенави проиграл. С минимальным преимуществом Аль-Ахли первый тайм и доиграли.

Уже в дебюте второй половины встречи Аль-Ахли шокировал местную публику, дважды поразив ворота Аль-Иттихада. Голами отличились Эль Шахат и Ашур. Бензема отквитал один мяч на 90+2 минуте, но этого оказалось мало. Аль-Ахли идет в полуфинал, где встретится с Флуминенсе.