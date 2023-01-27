Впевнена перемога "Боссів" підняла їх у турнірній таблиці ОАЕ одразу на три сходинки. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24."

Чемпіонат ОАЕ, 14-й тур

Аль-Айн – Аджман – 5:1

Голи: Лаба, 4, 83, Ярмоленко, 31, 37, Мохаммед, 70 – Мбунгу, 48

Нереалізований пенальті: Азару, 57

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У черговому турі арабської першості Аль-Айн здобув впевнену перемогу над сусідом по турнірній таблиці – Аджманом. Лаба вже на початку матчу вивів господарів вперед, пробивши влучно з гострого кута. Ярмоленко в середині тайму подвоїв перевагу своєї команди, а за 6 хвилин фактично зняв всі питання щодо переможця. За мить наш співвітчизник отримав "гірчичник" за фол в атаці (брутально штовхнувши суперника у його штрафному) і на другий тайм не вийшов – Ребров вирішив, що українець свою справу вже зробив.

Гості одразу по перерві скоротили рахунок, а згодом отримали право на пенальті. Азару, однак, не зумів переграти кіпера Аль-Айна. В середині другої сорокап'ятихвилинки команда Реброва забила четвертий гол, а наприкінці матчу Лаба, вийшовши сам на сам, оформив дубль.

Перемога принесла Аль-Айну 25 очок і підняла на 4-ту сходинку турнірної таблиці ОАЕ – від лідера (Аль-Ахлі) команда відстає лише на 3 пункти.

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