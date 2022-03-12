Аль-Айн Реброва з шедевром переміг головного переслідувача і пішов у відрив
"Бос" під керівництвом Сергія Реброва здолав Аль-Вахду. Результат матчу дізнавайтесь у цій новині.
Чемпіонат ОАЕ, 19-й тур
Аль-Вахда – Аль-Айн – 0:1
Гол: Лаба, 82
Це протистояння було центральним у турі, від нього залежала подальша боротьба за золоті медалі чемпіонату. Аль-Айн випереджав опонента лише на 4 очки. Аль-Вахда захопила ініціативу і чи не увесь матч мінімально переважала команду українця.
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Але "бос" був влучнішим. Вирішальним став постріл Лаби на 82 хвилині поєдинку. Він виборов м'яч, з флангу змістився ледь не в центр штрафного майданчика суперника і вгатив у дальню дев'ятку. Аль-Вахді не вистачило ні зусиль, ні часу, щоб бодай зрівняти ситуацію на табло.
Завдяки звитязі підопічні Реброва випереджають візаві на 7 залікових балів на вершині турнірної таблиці першості ОАЕ. Також тепер безпрограшна серія Аль-Айна в усіх турнірах становить 8 матчів поспіль.
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