Чемпионат ОАЭ, 19-й тур

Аль-Вахда – Аль-Айн – 0:1

Гол: Лаба, 82

Это противостояние было центральным в туре, от него зависела дальнейшая борьба за золотые медали чемпионата. Аль-Айн опережал оппонента всего на 4 очка. Аль-Вахда захватила инициативу и почти весь матч минимально преобладала команду украинца.

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Но "босс" был точнее. Решающим стал выстрел Лабы на 82-й минуте поединка. Он завоевал мяч, с фланга сместился чуть ли не в центр штрафной соперника и ударил в дальнюю девятку. Аль-Вахди не хватило ни усилий, ни времени, чтобы уравнять ситуацию на табло.

Благодаря победе подопечные Реброва опережают визави на 7 зачетных баллов на вершине турнирной таблицы первенства ОАЭ. Также теперь беспроигрышная серия Аль-Айна во всех турнирах составляет 8 матчей подряд.

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