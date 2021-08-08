Аль-Айн не дав дозвіл УАФ на підписання контракту з Ребровим, – арабський журналіст
Сергій Ребров та Українська асоціація футболу, здається, зіткнулись із несподіваною проблемою під час перемовин із нинішнім клубом фахівця.
Напередодні УАФ зробила запит в Аль-Айн щодо можливості підписання контракту з Ребровим, щоб він очолив збірну України після відходу Андрія Шевченка.
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Втім, як повідомив тамтешній журналіст Амер Абдулла, клуб із ОАЕ наразі відмовився надавати Сергію та УАФ такий дозвіл. Раніше українські ЗМІ стверджували, що Ребров та Аль-Айн розірвали контракт, а 9-го серпня Виконком мав затвердити його новим тренером "синьо-жовтих".
Нагадаємо, Сергій Станіславович підписав контракт з Аль-Айном 6 червня, однак ще не провів жодного офіційного матчу. Перед цим український тренер три роки успішно працював у Ференцвароші.
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