Сергей Ребров и Украинская ассоциация футбола, кажется, столкнулись с неожиданной проблемой в ходе переговоров с нынешним клубом специалиста.

Накануне УАФ сделала запрос в Аль-Айн о возможности подписания контракта с Ребровым, чтобы он возглавил сборную Украины после ухода Андрея Шевченко.

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Впрочем, как сообщил тамошний журналист Амер Абдулла, клуб из ОАЭ пока отказался давать Сергею и УАФ такое разрешение. Ранее украинские СМИ утверждали, что Ребров и Аль-Айн разорвали контракт, а 9-го августа Исполком должен утвердить его новым тренером "сине-желтых".

Напомним, Сергей Станиславович подписал контракт с Аль-Айном 6 июня, однако еще не провел ни одного официального матча. Перед этим украинский тренер три года успешно работал в Ференцвароше.

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