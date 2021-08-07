Журналіст Ігор Бурбас розповів про телефонну розмову з іменитим українським тренером Мироном Маркевичем, якого сватали на посаду наставника збірної України.

"Мені навіть не пропонували збірну. Просто поставили перед фактом, що тренером буде Ребров. Сказали і далі очолювати комітет (національних збірних України – прим.). Я подав у відставку", – зазначив Маркевич у розмові з Бурбасом.

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Також Мирон Богданович обурився через те, що ЗМІ подавали інформацію про те, що йому не вдалось домовитись щодо умов контракту на посаді головного тренера збірної України через свою вибагливість.

Нагадаємо, нового керманича мають обрати вже 9 серпня, коли відбудеться засідання Виконкому УАФ. Андрій Шевченко очолював збірну України з 2016 по 2021 роки, провівши 52 офіційні зустрічі. Найбільшим досягненням фахівця за цей час був вихід у чвертьфінал Євро-2020, де Україна поступилась Англії.

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