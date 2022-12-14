Півзахисник збірної Марокко Соф'ян Амрабат вибачився перед гравцями збірної Іспанії за меми, які висміюють їхню гру в матчі 1/8 фіналу ЧС-2022 з Марокко.

Лідер Марокко продовжує знущатися зі збірної Іспанії, влаштувавши фестиваль мемів у соцмережах

На одній картинці Амрабат несе на своїх плечах Гаві, на іншій – "душить" Гаві, Педрі та Бускетса.

"У мене є обліковий запис в Instagram, але його веде інша людина. Він побачив ці жартівливі фотографії, і вирішив їх опублікувати. Я дуже поважаю збірну Іспанії і відразу ж видалив зображення, коли зрозумів, що вони образили деяких людей. Якщо хтось розсердився я хочу щиро перепросити. Насправді я вражений Гаві і Педрі, незважаючи на їх юний вік", – наводить VI.nl слова Амрабата.

Марокко закономірно переграло ще й Португалію – залізна оборона і провал голкіпера вивели в історичний півфінал ЧС-2022