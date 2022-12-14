Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат принёс извинения игрокам сборной Испании за мемы, которые высмеивают их игру в матче 1/8 финала ЧМ-2022 с Марокко.

Лидер Марокко продолжает издеваться над сборной Испании, устроив фестиваль мемов в соцсетях

На одной картинке Амрабат несёт на своих плечах Гави, на другой – в одиночку "душит" Гави, Педри и Бускетса.

"У меня есть аккаунт в Instagram, но его ведет другой человек. Он увидел эти шутливые фотографии, и решил их опубликовать. Я очень уважаю сборную Испании и сразу же удалил изображения, когда понял, что они обидели некоторых людей. Если кто-то рассердился, я хочу принести искренние извинения. На самом деле я впечатлён Гави и Педри, несмотря на их юный возраст", – приводитVI.nl слова Амрабата.

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