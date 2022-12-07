Півзахисник збірної Марокко Соф'ян Амрабат вирішив, що йому замало перемоги над Іспанією лише на футбольному полі.

Напередодні Марокко створило гучну сенсацію, обігравши Іспанію в рамках 1/8 фіналу ЧС-2022. Амрабат був одним із головних героїв, які зупинили грізну команду Ліїса Енріке.

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Хавбек Фіорентини у центрі поля домінував над зірковим трикутником Барселони (Гаві-Педрі-Бускетс). Без ефективної гри своїх лідерів Іспанія так і не змогла "розмочити" ворота Ясіна Буну та безславно покинула Мундіаль.

Натомість Амрабат святкує. Соф'ян у своєму Instagram продовжує знущатися з суперників – тепер інструментом стали меми, які футболіст не цурається закидати у свої сторіс навіть по кілька разів.

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