Артем Фаворов розповів про складнощі адаптації до європейського футболу

"Складно відповісти, хто сильніший: Десна або Академія Пушкаша. Аж надто різні ці команди за стилем гри. Різний футбол, різні чемпіонати, різні завдання... Це треба в очному матчі з'ясовувати.

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У Десну прийшов запит щодо трансферу. Я дав згоду на перехід, і клуби між собою домовилися. Я хотів ще раз випробувати себе в Європі. Головний тренер Десни Олександр Рябоконь поставився з розумінням і відпустив мене. Ми давно з ним у хороших відносинах. Передусім, у мене було бажання випробувати свої сили в Європі. А щодо фінансів – головне, щоб на життя вистачало.

Оцінити перші півроку в Угорщині? З одного боку, начебто і позитивно, але ця пауза з карантином сплутала всі карти. Починав я грати в старті, а після відновлення чемпіонату виникли деякі нюанси. Коли приходив в команду, до мене були одні вимоги, а зараз – зовсім інші. Я звик грати на позиції другого опорного, а тренерський штаб тепер бачить мене виключно на місці під нападником. Мені це незвично, зручніше грати глибше. Зараз йде передсезонна підготовка, активно тренуємося – подивимося, як далі буде", – сказав Фаворов в інтерв'ю журналу Футбол.

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Нагадаємо, в Академію Пушкаша Артем Фаворов перебрався на початку 2020 року. Угорці заплатили за гравця Десни 470 тисяч доларів. Клуб Фаворова-молодшого пробився в Лігу Європи. Правда, сам 26-річний українець зіграв за нову команду не так багато матчів – лише 449 хвилин у чемпіонаті, але встиг забити один гол та віддати один асист