"Ми зупинилися в готелі "Росія", люди зі Спартака чекали 5 годин, щоб підписати контракт. Саме тоді Ахметов зателефонував моєму агенту Аркадію Запорожану. Раптом він заявляє, що Шахтарю також потрібен захисник, і мене чекають там.

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Я шокований, адже ми вже мали угоду зі Спартаком. Запорожану каже: "Заткнися, я знаю, що роблю!". Батько був не проти, тому ми взялися за цю нову пригоду. Батько розмовляв з Ахметовим, і там наче все було гаразд. Я першим літаком вирушив до Донецька і опинився в Шахтарі", – розповів Кіріце в інтерв'ю GSP.

Тодішній тренер Шахтаря Невіо Скала не знав про приїзд румуна, тому того змусили зіграти в контрольному матчі для перевірки. Кіріце виступив непогано і отримав повноцінний контракт, а донеччани заплатили Рапіду близько мільйона доларів. Втім, у сезоні 2001/02 захисник награв жалюгідні 34 хвилини і таки опинився в Росії – Зеніт "відшкодував" Ахметову 200 тисяч євро. У 2005 році Кіріце повернувся до України, провівши 20 поєдинків за алчевську Сталь.

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