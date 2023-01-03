"Мы остановились в гостинице "Россия", люди из Спартака ждали 5 часов, чтобы подписать контракт. Именно тогда Ахметов позвонил моему агенту Аркадию Запорожану. Вдруг он заявляет, что Шахтеру тоже нужен защитник, и меня ждут там.

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Я шокирован, ведь у нас уже было соглашение со Спартаком. Запорожану говорит: "Заткнись, я знаю, что делаю!". Отец был не против, поэтому мы взялись за это новое приключение. Отец разговаривал с Ахметовым, и там вроде бы все было хорошо. Я первым самолетом отправился в Донецк и оказался в Шахтере", – рассказал Кирице в интервью GSP.

Тогдашний тренер Шахтера Невио Скала не знал о приезде румына, поэтому того заставили сыграть в контрольном матче для проверки. Кирице выступил неплохо и получил полноценный контракт, а дончане заплатили Рапиду около миллиона долларов. Впрочем, в сезоне 2001/02 защитник наиграл жалкие 34 минуты и оказался в России – Зенит "возместил" Ахметову 200 тысяч евро. В 2005 году Кирице вернулся в Украину, проведя 20 поединков за алчевскую Сталь.

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