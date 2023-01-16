"Футбольний клуб Шахтар підписав остаточну угоду з лондонським Челсі – український футболіст Михайло Мудрик продовжить свою кар’єру в складі "аристократів" у найсильнішому національному чемпіонаті – англійській Прем’єр-лізі.

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Насамперед я хочу подякувати всьому цивілізованому світу за допомогу Україні. Завдяки українській армії, українському народу та величезній підтримці всього цивілізованого світу ми сьогодні можемо говорити про український футбол. Тільки разом ми переможемо зло, що прийшло до нашого дому.

Сьогодні в мене змішані почуття. З одного боку, я радий за Михайла й пишаюся ним. Цей хлопець власним прикладом довів, що неможливе може стати можливим завдяки таланту та праці. Я абсолютно впевнений, що яскравій, гарній грі Михайла аплодуватиме вся Європа.

З іншого боку, я ніколи не приховував, що моя мрія – вигравати європейські трофеї. Це означає, що таких гравців, як Мудрик, потрібно запрошувати до нашого клубу, нашого українського чемпіонату й завойовувати з такими гравцями європейські трофеї, а не вболівати за них, навіть коли вони грають у найкращих клубах світу. На жаль, зараз це неможливо, тому що в Україні йде підла, несправедлива війна, розв’язана проти нас Російською Федерацією. Але я переконаний, що ми переможемо. І зіграємо товариський матч із Челсі на Донбас Арені в українському Донецьку. Ми маємо робити все можливе, щоби наблизити цей день.

Саме тому я ухвалив рішення про запуск проекту "Серце "Азовсталі" – для допомоги захисникам Маріуполя та сім’ям загиблих воїнів. Їхній подвиг не має аналогів у сучасній історії. Саме завдяки їм, їхній жертовності та мужності у стримуванні ворога в перші місяці війни всі ми сьогодні відчуваємо неминучість Перемоги України.

На допомогу нашим воїнам та захисникам, а також їхнім сім’ям сьогодні я виділяю 1 мільярд гривень. Вони будуть спрямовані на різні потреби – від лікування, психологічної допомоги, протезування до реалізації цільових запитів. Для дотримання принципів прозорості буде сформовано професійну, незалежну команду, яка взаємодіятиме із захисниками "Азовсталі", їхніми сім’ями, патронажними службами, волонтерами. Ми у вічному боргу перед нашими воїнами!" – йдеться у заяві на офіційному сайті Шахтаря.

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