У телеведучого, журналіста та відданого вболівальника Арсенала Пірса Моргана продовжує підгорати від фіаско "канонірів" з трансфером Михайла Мудрика.

"Американський власник Арсенала набагато багатший за американського власника Челсі. Навіть дружина Стена Кронке набагато багатша за нього чи Тодда Бьолі. Тож не зовсім зрозуміло, як над нами "познущалися фінансово" через втрату Мудрика.

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Трохи дивно спостерігати, як український гравець із таким ентузіазмом фліртує з Арсеналом, а потім в останню хвилину обирає клуб, фанати якого продовжують скандувати на підтримку одного з найкращих товаришів Путіна", – написав Морган на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Нагадаємо, під час матчу Кубка Англії з Манчестер Сіті (0:4) фанати Челсі скандували "Роман Абрамович".

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Reminder that our American owner is a lot richer than Chelsea’s American owner. In fact Kroenke’s wife is a lot richer than either him or Todd Boehly. So not quite sure how we got ‘bullied financially’ into losing Mudryk. https://t.co/oMVtFcarAg — Piers Morgan (@piersmorgan) January 15, 2023