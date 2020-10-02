Ахметов відреагував на смерть легенди Шахтаря Ателькіна
Президент донецького Шахтаря Рінат Ахметов висловив співчуття рідним та близьким колишнього гравця "гірників" Сергія Ателькіна.
"Звістка про смерть Сергія стала справжнім ударом для всього футбольного клубу Шахтар, для мільйонів наших уболівальників і для мене особисто. Важко висловити словами, як всі ми співпереживаємо втраті.
Помер легенда Шахтаря Ателькін
Таких людей, як Сергій, мало. Ми пам'ятаємо і запам'ятаємо його як достойну людину і талановитого футболіста. Ім'я Сергія назавжди увійшло в історію Шахтаря", – поділився Ахметов у коментарі офіційному сайту "гірників".
Зазначимо, що Ателькін виступав на позиції форварда у складі Шахтаря з 1990 по 1996 та 1999 по 2002 роки, записавши до свого активу 265 поєдинки та 82 голи у складі "гірників". Також, Сергій виступав у складі італійського Лечче та португальської Боавішти. Одним із його найпам'ятніших моментів у кар'єрі став вирішальний гол у ворота Славії, який вивів Шахтар до групового етапу Ліги чемпіонів у 2000 році.
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