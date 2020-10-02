"Звістка про смерть Сергія стала справжнім ударом для всього футбольного клубу Шахтар, для мільйонів наших уболівальників і для мене особисто. Важко висловити словами, як всі ми співпереживаємо втраті.

Помер легенда Шахтаря Ателькін

Таких людей, як Сергій, мало. Ми пам'ятаємо і запам'ятаємо його як достойну людину і талановитого футболіста. Ім'я Сергія назавжди увійшло в історію Шахтаря", – поділився Ахметов у коментарі офіційному сайту "гірників".

Зазначимо, що Ателькін виступав на позиції форварда у складі Шахтаря з 1990 по 1996 та 1999 по 2002 роки, записавши до свого активу 265 поєдинки та 82 голи у складі "гірників". Також, Сергій виступав у складі італійського Лечче та португальської Боавішти. Одним із його найпам'ятніших моментів у кар'єрі став вирішальний гол у ворота Славії, який вивів Шахтар до групового етапу Ліги чемпіонів у 2000 році.

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