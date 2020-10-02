"Известие о смерти Сергея стало настоящим ударом для всего футбольного клуба Шахтер, для миллионов наших болельщиков и для меня лично. Трудно выразить словами, как все мы сопереживаем утере.

Умер легенда Шахтера Ателькин

Таких людей, как Сергей, мало. Мы помним и запомним его как достойного человека и талантливого футболиста. Имя Сергея навсегда вошло в историю Шахтера", – поделился Ахметов в комментарии официальному сайту "горняков".

Отметим, что Ателькин выступал на позиции форварда в составе Шахтера с 1990 по 1996 и 1999 по 2002 годы, записав в свой актив 265 поединки и 82 гола в составе "горняков". Также, Сергей выступал в составе итальянского Лечче и португальской Боавишты. Одним из его самых запоминающихся моментов в карьере стал решающий гол в ворота Славии, который вывел Шахтер в групповой этап Лиги чемпионов в 2000 году.

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