Ахметов різко злетів у світовому рейтингу мільярдерів за версією Forbes

Власник Шахтаря Рінат Ахметов піднявся одразу на 62 позиції у світовому рейтингу мільярдерів за версією видання Forbes.

Видання Forbes опублікувало рейтинг світових мільярдерів. Власник Шахтаря Рінат Ахметов опинився на 272 позиції.

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Це на 62 сходинки вище у порівнянні з попередніми даними. Раніше олігарх перебував на 334 позиції. За рік його статки виросли на 500 млн доларів, і він досягнув позначки у 6 млрд доларів.

За ним з великим відривом йдуть Костянтин Жеваго (1,5 млрд доларів – 1511 місце), Юрій Косюк та Віктор Пінчук (по 1,4 млрд доларів – 1605 місце). Ігор Коломойський посів 1914 місце зі статком 1,1 млрд доларів.

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