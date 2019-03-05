Ахметов резко взлетел в мировом рейтинге миллиардеров по версии Forbes

Владелец Шахтера Ринат Ахметов поднялся сразу на 62 позиции в мировом рейтинге миллиардеров по версии издания Forbes.

Издание Forbes опубликовало рейтинг мировых миллиардеров. Владелец Шахтера Ринат Ахметов оказался на 272 позиции.

Президент Реала и еще 6 футбольных богачей Испании: даже объединив состояния, они не сравнятся с Ахметовым

Это на 62 строчки выше по сравнению с предыдущими данными. Ранее олигарх находился на 334 позиции. За год его состояние выросли на 500 млн долларов, и он достиг отметки в 6 млрд долларов.

За ним с большим отрывом идут Константин Жеваго (1,5 млрд долларов – 1511 место), Юрий Косюк и Виктор Пинчук (по 1,4 млрд долларов – 1605 место). Игорь Коломойский занял 1914 место с состоянием 1,1 млрд долларов.