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"Ахметов пропонував втричі більшу зарплатню", – Зозуля зізнався, що міг перейти в Шахтар

21:21 758 Читать на русском
"Ахметов пропонував втричі більшу зарплатню", – Зозуля зізнався, що міг перейти в Шахтар
Роман Зозуля / Ла Ліга

Форвард Альбасете Роман Зозуля розповів, куди міг перейти в 2016 році замість Бетіса.

"Коли я йшов з Дніпра, у мене були дуже хороші пропозиції, зокрема з Катару. Пропонували більше 2 млн євро, але мені туди не хотілось. Коли я практично підписав контракт з Бетісом, мені телефонували з Дармштадта і пропонували більшу зарплатню.

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Але я хотів грати в Іспанії, проміняти її міг хіба на Англію. У мене був такий шанс – була пропозиція з Вест Хема. Перед поєдинком Дніпра з Тоттенхемом мені агент повідомив, що зі мною хотів зустрітись Сем Еллардайс.

Також мене дуже хотів Шахтар – це мені дуже допомогло при відході з Дніпра. Мені телефонував Срна і каже: "З тобою хоче поговорити Рінат Леонідович". Ахметов сказав, що вони хочуть мене бачити в Шахтарі та пропонував втричі більшу зарплатню, а також підйомні у розмірі 2 млн євро. Було приємно, що Шахтар хоче мене підписати.

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Розумів, що я виграю фінансово, але там був Луческу, був Адріано, були бразильці. Я тоді грав у збірній і реально оцінював наслідки такого переходу. Я – вихованець Динамо, виріс у Києві і знаю, що таке Шахтар для киян", – сказав Зозуля програмі Бомбардир.

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