Зозуля фірмовим голом не допоміг Альбасете врятуватись у матчі проти Малаги – Бланко Лещук отримав вилучення

Альбасете поступився Малазі в рамках 41-го туру іспанської Сегунди.

Сегунда, 41-й тур

Альбасете – Малага – 1:2

Голи: Зозуля, 57 – Онтіверос, 16, Ндіає, 52

Вилучення: Бланко Лещук, 54

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Вже на початку поєдинку гості шокували Альбасете голом. Господарі намагались вирівняти становище, але свисток на перерву зафіксував мінімальну перевагу Малаги.

У другому таймі гості подвоїли перевагу і одразу через кілька хвилин після гола залишились у меншості. Форвард Малаги Густаво Бланко Лещук, який належить донецькому Шахтарю, отримав другу жовту картку та покинув поле.

Рятувати Альбасете традиційно взявся український форвард Роман Зозуля, який у класичному польоті влучно замкнув головою навіс з правого флангу. Це додало господарям сили, але фінальні набіги на ворота Малаги не дозволили гравцям Альбасете зрівняти рахунок.

Малага випереджає Альбасете лише за додатковими показниками, в обох команд 71 очко. Вони посідають третє і чтверте місце турнірної таблиці відповідно.

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