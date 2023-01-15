Президент "гірників" прокоментував перехід лідера команди до лондонського Челсі. Шахтар втратив Михайла Мудрика, але заробив рекордні гроші в історії українського футболу.

Сьогодні, 15 січня, Шахтар і Челсі офіційно оголосили про трансфер 22-річного Михайла Мудрика. Сума угоди – 70 мільйонів євро плюс 30 млн бонусів, а гравець підписав довготривалий контракт на 8,5 року.

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"Маю подвійні почуття: для того, щоб вигравати європейські трофеї, я таких футболістів, як Мудрик, повинен запрошувати до нашого клубу, до нашого українського чемпіонату, а не проводжати їх до найкращих чемпіонатів і найкращих клубів світу.

Однак я переконаний, що Михайло своєю швидкістю, своєю технікою, своєю яскравою гарною грою завоює пошану, симпатію та любов усіх поціновувачів світового футболу", – цитує Ахметова офіційний сайт "гірників".

У Шахтарі Михайло Мудрик перебував з 2016 року. У 2018-му дебютував за першу команду, після чого набирався досвіду в орендах за київський Арсенал та Десну. Після повернення до Шахтаря став лідером команди і двічі був визнаний найкращим гравцем року. Вінгер відіграв за "помаранчево-чорних" 44 матчі, забив 12 голів і віддав 17 асистів.

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