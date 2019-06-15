Ахметов не отпустит Тайсона в Интернасьонал, – СМИ

Президент Шахтера Ринат Ахметов наложил вето на трансфер Тайсона в Интернасьональ этим летом.

Полузащитник Шахтера Тайсон не перейдет в Интернасьональ этим летом, сообщает Gauchazh. По информации издания, президент "горняков" Ринат Ахметов наложил вето на этот трансфер.

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Сейчас возможный переход оценивается в 10 млн евро, но это слишком большая сумма для Интернасьоналя. Бразильский клуб работает над тем, чтобы вернуть Тайсона в команду после окончания контракта с Шахтером в июне 2021 года.

Напомним, Тайсон начинал профессиональную карьеру в Интернасьонале и играл за клуб с 2008 по 2010 год, после чего перешел в Металлист. Ранее 31-летний бразилец неоднократно говорил, что планирует вернуться в свой первый клуб.

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