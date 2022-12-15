Агуеро замінив Мессі на останньому тренуванні збірної Аргентини
У матчі з Хорватією Ліонель Мессі схопився за задню поверхню стегна.
Нападник ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі пропустив сьогоднішнє тренування з невідомих причин. Про це повідомляє Mundo Deportivo. Раніше колишній партнер Мессі зі збірної Серхіо Агуеро заявив про переляк щодо того, що Мессі в матчі з Хорватією схопився за задню поверхню стегна.
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Гравці основного складу займалися у тренажерному залі та вийшли на поле лише під кінець сесії. Однак Мессі з ними не було.
Гравці збірної Аргентини провели двосторонку, у якій взяв участь сам Серхіо Агуеро.
Повідомляється, що у збірній Аргентини не сумніваються, що капітан команди зможе зіграти проти Франції у фіналі чемпіонату світу.
Матч Аргентина – Франція буде зіграний 18 грудня.