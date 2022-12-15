"Збірна Аргентини? Ця команда має дуже класного гравця, і це Мессі, який робить різницю. На нас чекає велика битва. Аргентина – агресивна команда, але це гарна агресія.

Франція – Марокко – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Останній матч в чемпіонатах світу має завершитись перемогою для Мессі? Ми зробимо все можливе, щоб цього не сталося. Єдине, що ми знаємо, це те, що одна з двох збірних отримає третю зірку. Мессі чудовий зі старту турніру. Чотири роки тому все було інакше. Він розпочав матч не на тій позиції, де ми очікували, а закінчував його нападником.

Зараз в Аргентини є нападник, а Мессі має багато свободи. Він часто зустрічається з м'ячем і видно, що він у чудовій формі. Лео – найкращий гравець світу або один із найкращих. Нам доведеться попрацювати, щоб якнайкраще обмежити його вплив на гру. Вони теж зроблять це з деякими моїми гравцями. Але це не та Аргентина, з якою ми грали чотири роки тому", – цитує Дешама Ole.

Нагадаємо, Франція перемогла Марокко у півфіналі ЧС-2022 та зіграє з Аргентиною в матчі за трофей. Поєдинок відбудеться 18 грудня, початок о 17:00.

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